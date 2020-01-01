الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساحتفظ مالك الشعل فالح بن محمد بن فالح شويشان بالمركز الأول في فئة 30 للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد إعلان لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة اليوم الاربعاء، فوزه بشلفا ولي العهد.وجاءت أسماء الفائزين بجائزة فئة شلفا ولي العهد لون الشعل على النحو التالي:1- فالح محمد فالح شويشان2- فلاح سلطان عامر بن ملحم3- مهنا ابراهيم خليل المزروعي العنزي4- حسن فهد عميق الدوسري5- نواف مناحي معيض العتيبي6- عبدالله مناحي سويد العجمي7- ناصر فلاح الجفران السبيعي8- الكويتي بداح حماد فهد الدوسري9- زيد فهد شعيل العتيبي10- سعود هلال عتيق الشيباني// انتهى //19:12ت م0158