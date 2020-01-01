رياضي / شويشان يحتكر شوط الشعل ويخطف لقب شلفا ولي العهد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
الأربعاء 1441/5/6 هـ الموافق 2020/01/01 م واس
الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس
احتفظ مالك الشعل فالح بن محمد بن فالح شويشان بالمركز الأول في فئة 30 للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد إعلان لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة اليوم الاربعاء، فوزه بشلفا ولي العهد.
وجاءت أسماء الفائزين بجائزة فئة شلفا ولي العهد لون الشعل على النحو التالي:
1- فالح محمد فالح شويشان
2- فلاح سلطان عامر بن ملحم
3- مهنا ابراهيم خليل المزروعي العنزي
4- حسن فهد عميق الدوسري
5- نواف مناحي معيض العتيبي
6- عبدالله مناحي سويد العجمي
7- ناصر فلاح الجفران السبيعي
8- الكويتي بداح حماد فهد الدوسري
9- زيد فهد شعيل العتيبي
10- سعود هلال عتيق الشيباني
// انتهى //
19:12ت م
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