القاهرة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسفاز فريق المقاولون العرب على مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع المقاولون رصيد إلى 25 نقطة متصدرًا الدوري بشكل مؤقت، وبفارق نقطة عن الأهلي الذي سيواجه اليوم مضيفه فريق مصر للمقاصة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //19:18ت م0159