رياضي / الدوري المصري لكرة القدم: المقاولون العرب يفوز على الاتحاد السكندري
الأربعاء 1441/5/6 هـ الموافق 2020/01/01 م واس
القاهرة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس
فاز فريق المقاولون العرب على مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وبهذا الفوز رفع المقاولون رصيد إلى 25 نقطة متصدرًا الدوري بشكل مؤقت، وبفارق نقطة عن الأهلي الذي سيواجه اليوم مضيفه فريق مصر للمقاصة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة في المركز الثالث.
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19:18ت م
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