الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسأصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة "رصانة", العدد العاشر من مجلة الدراسات الإيرانية، الذي ضم ست دراسات.وتناولت الدراسة الأولى التي جاءت بعنوان "مجالس الشورى المحليَّة وتحدِّيات اللا مركزية في إيران"، موضوعات : (البيئة وأطرُ عمل المجالس المحليَّة في إيران، وتطور المجالس المحلية والتوجه نحو اللا مركزية، وبنية وتشكيل المجالس المحلية، وآليات صناعة القرار على المستوى المحلي، وإشكاليات اللا مركزية وتحدياتها), فيمَّا رصدت الدراسة الثانية بعنوان "أيديولوجيا الحرس الثوريّ.. الأدوار والتوجهات وتحولات البنية العقدية"، التأسيسات الأيديولوجية التي أسهمت في تشكيلات الحرس الثوري، وتفكيك المكونات والوظائف الأيديولوجية لهذه القوات التي تنسحب إلى استراتيجياته وردود أفعاله؛ لا سيّما أنَّ معظم الدراسات التي تتناول الحرسَ، تتناولهُ من خلال الأدوار والفاعلية، وعلاقاته بالنظام السياسيّ والمؤسَّسات السيادية والاقتصادية داخل الدولة الإيرانية.وتحاول الدراسة الثالثة التي تحمل عنوان "الأبعادُ الثقافيَّة والتنمويَّة لقضية المواطنة في إيران"، بحثَ تأثير الأبعاد الثقافيَّة والتنمويَّة، وتداعياتها على الدولة الوطنية في إيران، بينما تتناولُ الدراسة الرابعة بعنوان "الدفاعُ عن المقدَّساتِ وسياساتِ الأمن القوميِّ الإيرانيِّ"، الأبعادَ العامة للأنساق الأمنية التي يطرحها صانعُ القرار الأمني في إيران، التي عن طريقها سيتم الربط بين فكرتيْ الأمننة والدفاع عن المقدسات، وعلاقة ذلك بسياسة الأمن القومي الإيراني.وتطرحُ الدراسة الخامسة بعنوان "عوامل تراجع القوة الإيرانية الناعمة في المنطقة العربية"، عدةَ تساؤلات حولَ عوامل تراجع القوة الناعمة الإيرانية، وتداعيات أحداث ما يُسمى بـ "الربيع العربي" على مكانة إيران في المنطقة العربية، ومؤشرات هذا التراجع، وتداعيات ذلك فيما يتعلق بقدرة تأثير إيران في العالم العربي, أمَّا الدراسة السادسة التي جاءت بعنوان "التوازنات الحرجة.. أثرُ المتغيّـرات الإقليمية والدولية على علاقة الهند بإيران"، فتقفُ على تطورات العلاقة بين البلدين، وما تشهدها من تعقيداتٍ وتذبذباتٍ، وما يمكن أنْ تؤول إليه في المستقبل.مما يذكر أنَّ مجلة الدراسات الإيرانيَّة، مجلةٌ نصفُ سنويةٍ علميَّة محكَّمة متخصصة في الشأنِ الإيرانيّ، وتقدِّمُ دراساتٍ تتناولُ القضايا والأفكارَ السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالشأنِ الإيرانيّ، داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وَفْقَ معايير علمية وموضوعية؛ وتصدرُ المجلة باللغتين العربية والإنجليزية، وتُترجَم دراساتها إلى اللغةِ الفارسيَّة.// انتهى //19:28ت م0160