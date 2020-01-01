مكة المكرمة 6 جمادى الاولى 1441هـ الموافق 1 يناير 2020م واسنظمت إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم لقاءً لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور احمد الزائدي مع مشرفي ومشرفات المواد الدراسية والقيادات التعليمية وذلك بهدف تطوير أداء العملية التعليمية التربوية في المدارس وتحقيق أهداف العمل الإشرافي التربوي.واستعرض اللقاء أوراق عمل متعددة إذ قدم المساعد للشؤون التعليمية " بنين" الدكتور فهد الزهراني ورقة عمل حملت عنوان "الزيارات الإشرافية الداعمة لنواتج التعلم" " رؤى وتطوير " شدد فيها على الزيارات الميدانية وأهميتها في دعم نواتج .فيما تناولت مساعدة الشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي أهمية الإشراف التربوي في النظام التعليمي وأثره الفعال في تحسين وتطوير عمليات التعليم والتعلم وزيادة كفاءتها ، مبينةً أن الإشراف التربوي اكتسب أهميته من عمق دور المشرف التربوي في النظام.بدورهما استعرضا أخصائي التقويم" بنين" فهد القحطاني وأخصائية التقويم / بنات / إلهام نواوي مؤشر القيمة المضافة وأهميته في تطوير العمل التعليمي ومدى مناسبته للاختبارات المركزية والوطنية والواقع الميداني لمستوى الطلبة.من جانبه أوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير مستور الثقفي دور مكاتب التعليم والمشرفين التربويين في بوابة المستقبل ومدارس التحول الرقمي من خلال تطوير وتوظيف المعلومات والأدلة وتفعيل أدوات بوابة المستقبل وتدريب المعلمين والميدان على الاستخدام الأمثل بما يخدم المرحلة المقبلة.// انتهى //19:31ت م0161