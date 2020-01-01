الدرب 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واستشارك 40 أسرة منتجة في فعاليات مهرجان "ربيع الدرب" الذي تنطلق فعالياته غداً ، من خلال عددٍ من الأنشطة والمنتجات المنزلية المتنوعة، بالإضافة إلى المشغولات الحرفية اليدوية والتراثية.وجاءت مشاركة الأسر المنتجة في فعاليات المهرجان بعد قيام الجهات المنظمة بإعداد وتجهيز أكثر من 4 مواقع خاصة للأسر المنتجة، لعرض أنشطتها المختلفة التي تضمنت الأعمال اليدوية والحرفية والصناعات اليدوية والمنزلية.وأوضح المشرف على برنامج الأسر المنتجة عبد العزيز الشعبي ، أنه تم التنسيق مع بلدية الدرب وإدارة المهرجان على توفير مواقع لهم يحتوي على 15 كشك مجهز بالكامل بهدف مساعدة الأسر المنتجة في تطوير قدراتهن ومواهبهن وتوفير الفرص التسويقية لمنتجاتهن عن طريق فعاليات " ربيع الدرب "، وزيادة قدرتهن التنافسية من أجل عكس الاهتمام بالأشغال الحرفية التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع، مشيراً إلى أن مشاركات الأيدي النسائية الحرفية في المهرجان , يأتي انطلاقاً من مبدأ التعاون وتحقيقاً لمصلحة المستفيدات بدعم مشاريع الأسر المنتجة .من جانبهن أبدت عدد من المشاركات سعادتهن بالمشاركة في المهرجان لإبراز مهارتهن في العرض والتسويق وكيفية التعامل مع العملاء ومساعدة المشاركات في زيادة الدخل، وعرض المنتجات بشكل منظم، معبرين عن شكرهن للجنة المنظمة على تنظيم الأركان والإتاحة لهن المشاركة في المهرجان.// انتهى//19:49ت م0164