تبوك 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسكثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، خلال شهر ربيع الآخر لهذا العام 1441هـ ، جولاتها التفتيشية على عدد من المنشآت الزراعية والمستودعات والمنشآت التجارية ، ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية تحت شعار "وعيكم نجاة".وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد/ عبدالعزيز الشمري, أن الجولات التفتيشية شملت مدينة تبوك ومحافظات تيماء وأملج وضباء والوجه وحقل والبدع والمراكز التابعة لها. مشيراً إلى أنه سيتم التركيز في هذا الشهر على المنشآت الزراعية والمزارع والمستودعات بالإضافة إلى تدريب العاملين ومسؤولي السلامة في عدد من المنشآت على دورهم كمسؤولي سلامة و كيفية استخدام وسائل السلامة وإعداد خطط الإخلاء وتوعيتهم من المخاطر الزراعية .وأفاد الرائد الشمري، بأن الجولات الرقابية شملت الكشف على 1013 منشأة حكومية وتجارية وزراعية ، نتج عنها إنذار 399 منشأة وإلزامها بتصحيح وضعها خلال فترة زمنية محددة، وإحالة 36 منشأة تجارية إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني.// انتهى //19:55ت م0166