رفحاء 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسأنفقت جمعية البر بروضة بن هباس التابعة لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال الربع الرابع من العام 2019 م مبلغ وقدرة 295.846 ريال.وأشارت الجمعية أنها تنوعت فيها المشاريع المقدمة للمستفيدين،وشملت السلة الغذائية وكسوة الشتاء، والبطاقة التموينية، بالإضافة إلى كفالة الأيتام، وإعانة متزوج جديد، والسوق النسائي وترميم وتأثيث المنازل،ومشاريع أخرى، مبينة أن عدد الأسر المستفيدة من هذه المساعدات 190 أسرة.// انتهى //19:55ت م0167