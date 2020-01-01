الدمام 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسرأس محافظ العديد سعد بن محمد العجلان أمس لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة العديد في اجتماعها الأول بحضور أعضاء اللجنة .وأكد محافط العديد في بداية الاجتماع على أهمية لجنة إصلاح ذات البين وفضلها العظيم على المجتمع ودورها مع الجهات ذات العلاقة ، مشيراً إلى حرص واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه "حفظهم الله" والمتابعة المستمرة للإصلاح بين المتخاصمين والمتشاحنين بالطرق الوديه وبذل جميع الأسباب لحل القضايا والمشاكل بين سكان المحافظة.وتم في الاجتماع مناقشة مهام اللجنة وتشكيل اللجان الفرعية بالمحافظة، واستمع لآراء ومقترحات الأعضاء.وفي ختام الاجتماع أعرب المحافظ عن شكره لجميع أعضاء لجنة إصلاح ذات البين لما قدموه من آراء واقتراحات. داعياً الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يحفظ ولاة أمرنا ويديم أمن هذا البلد المبارك.// انتهى //19:57ت م0168