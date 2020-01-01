بغداد 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسعلّقت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم من اقتحام فصائل مسلحة تدعمها إيران وأنصارها محيطها الخارجي وإشعال حرائق وإلقاء الحجارة وتحطيم كاميرات المراقبة.وقالت السفارة الأمريكية ببغداد في بيان: "بسبب هجمات الميليشيات عند مجمع السفارة الأمريكية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر. جميع المواعيد المستقبلية ألغيت. ننصح المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة".// انتهى //20:13ت م0169