سكاكا 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمنطقة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالجوف ، بحضور أعضاء المجلس.وقال نائب رئيس المجلس الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي: إن الاجتماع ناقش التقرير المالي والاجتماعي لشهري أكتوبر ونوفمبر والمصادقة عليه، إضافة إلى مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2020م والمصادقة عليها، ووافق المجلس على تجديد عقد المدير التنفيذي للجمعية لمدة عام.وأكد أن سمو نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة الجمعية وجّه بوضع خطة استثمارية للاستثمار لمدة عام، إلى جانب مناقشته سير العمل في الجمعية.// انتهى //20:34ت م0170