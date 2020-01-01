سياسي / جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أمين سر "فتح" في القدس
الأربعاء 1441/5/6 هـ الموافق 2020/01/01 م واس
القدس المحتلة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة القدس المحتلة شادي مطور، في أثناء وجوده بحي وادي الجوز.
وأفادت مصادر محلية في القدس بأن عناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال داهمت منزل المطور اليوم، وطالبت عائلته بتسليمه، وسلمتها بلاغًا لمراجعة إحدى مراكزها للتحقيق.
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20:45ت م
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