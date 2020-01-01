القدس المحتلة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة القدس المحتلة شادي مطور، في أثناء وجوده بحي وادي الجوز.وأفادت مصادر محلية في القدس بأن عناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال داهمت منزل المطور اليوم، وطالبت عائلته بتسليمه، وسلمتها بلاغًا لمراجعة إحدى مراكزها للتحقيق.// انتهى //20:45ت م0174