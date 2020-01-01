الدرب 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسيشارك فريق تعزيز الصحة التطوعي بمحافظة الدرب، في فعاليات "ربيع الدرب" التي تنطلق غدًا، وذلك بحزمة من البرامج المتنوعة وتستمر أسبوعين.وأوضح رئيس الفريق محمد الأصم، أن الفريق أنهى استعداداته للمشاركة بعدد كبير من الممارسين الصحيين من استشاريين واختصاصيين وأطباء وفريق تمريض من عدد من مستشفيات المنطقة، مبينًا أن البرنامج الصحي يشتمل على عيادات متنقلة تحتوي على عيادات أسنان وتخصصية وصيدلية وأشعة، وعيادة تثقيفية لزوار المهرجان وأخرى توعوية متخصصة في التغذية، إضافة إلى عيادات لتقديم العلاج للحالات الطارئة وتحويلها لمستشفى الدرب العام إذا دعت الحاجة، وحملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل تمتد خلال فترة إقامة الفعاليات.// انتهى//21:56ت م0179