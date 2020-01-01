سرمين 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسقتل تسعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال اليوم في قصف صاروخي شنته قوات النظام السوري وأصاب مدرسة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ضربات صاروخية أرض أرض استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة، مضيفًا أن 15 شخصًا أصيبوا بجروح، وأن جزءًا من المدرسة كان قد جُهّز لاستقبال العائلات النازحة.// انتهى //22:09ت م0181