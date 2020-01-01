الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واستأهل فريق الفتح إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على نظيره الاتحاد(2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن دور الـ 16 للمسابقة.وتقدم الاتحاد عند الدقيقة 13 عن طريق لاعبه كريم الأحمدي، وبعدها بدقيقتين فقط تمكن ميتشيل من تعديل النتيجة للفتح لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (١-١).واستمرت محاولات الفريقين في الشوط الثاني لتعزيز النتيجة حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة التي شهدت هدف الفوز للفتح عن طريق لاعب الاتحاد حمدان الشمراني بالخطأ في مرمى فريقه، ليقتنص الفتح بطاقة التأهل إلى دور الثمانية الذي سيواجه فيه فريق أبها.// انتهى //22:11ت م0182