بكين 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسخفّض البنك المركزي الصيني اليوم نسبة متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية بمقدار 50 نقطة أساس بداية من 6 يناير، بهدف دعم تنمية الاقتصاد الحقيقي.وأوضح البنك أن هذه الخطوة سوف تقلل النقود التي يجب أن تكون لدى المقرضين كاحتياطي، وتطلق حوالي 800 مليار يوان (114.6 مليار دولار أمريكي) من السيولة طويلة الأجل لدعم الاقتصاد وتقليل التكلفة المالية الاجتماعية، مؤكدَا أن موقف السياسة النقدية الحكيمة لم يتغير.// انتهى //22:51ت م0183