الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسيتواصل غداً الخميس تنافس أهل الشعل في مسابقة "جمل" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام في الصياهد، حينما تستعرض 11 منقية على لجنة التحكيم للتنافس على جائزة (50 سيف الملك).وكانت منافسات الشعل انطلقت اليوم بتنافس 12 منقية على جائزة (30 شلفا ولي العهد)، على أن تختتم منافسات الشعل بعد غدٍ الجمعة بمسابقة الـ(100 بيرق المؤسس) .وفيما أسماء الملاك المشاركين في فئة الشعل (50 سيف الملك) :1- محمد خالد بن غضيان السبيعي2- الكويتي رفاعي علوش ناصر العجمي3- الكويتي اورنس عناد مكراد العجمي4- خالد حزام نايف آل حثلين5- بندر صحن غنيم بن شويه6- مترك نايف تركي بن حجنه7- بصيص فهد بصيص العجمي8- محمد عبيد عيد العتيبي9- سلطان فهيد الهيلم التمياط10- الكويتي عبدالعزيز حسين عوض الشلاحي11- محمد سعد شويشان السبيعيمن جانب آخر تم اليوم الإعلان عن الملاك المتأهلين في فئة (جمل 100 بيرق المؤسس- شعل)، التي ستعرض بعد غدٍ الجمعة، وفيما يلي قائمة الملاك المتأهلين:- المتأهلين في فئة جمل (100) جائزة بيرق المؤسس (شعل):1- تركي سعود نايف الحثلين2- سعد حمدان السنافي السبيعي3- زيد سعود غالي الغربي4- صقر مطلق صقر السهلي5- مطلق صقر عبدلله السهلي6- أحمد عبدالرحمن بن مياح الرويس7- عارف عبدالهادي نايض الشمري8- طاحوس ذيب فلاح العتيبي9- عمر سعد مشوح المشوح10- حنس مفرس فارس العتيبي// انتهى //23:12ت م0184