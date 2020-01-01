القاهرة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسواصل فريق الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، بالفوز على مضيفه مصر للمقاصة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من المسابقة.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة ليعزز صدارته لجدول ترتيب فرق الدوري، بعد خوض 9 لقاءات في المسابقة، متفوقًا بفارق نقطتين على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة بعد لعب 11 مباراة، فيما توقف رصيد مصر للمقاصة عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.// انتهى //23:24ت م0185