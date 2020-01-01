الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسرفع الوزير المفوض بوزارة الخارجية خالد بن حمود الدسم القحطاني الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، سائلا المولى عز وجل أن يمدهما بالصحة والعافية.وأعرب القحطاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على هذه الثقة، مجدداً العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه والمساهمة في نهضة بلاده وتنميتها، داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها.// انتهى //23:37ت م0186