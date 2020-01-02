المذنب 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واستنطلق فعاليات برنامج تعزيز الأمن الفكري غدًا، في منتزه خرطم بمحافظة المذنب الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، ويستمر لمدة ٣ أيام.وتنطلق الفعاليات باستعراض جوي تشهده سماء المحافظة للصقور السعودية، حيث تم وصولهم إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم اليوم، ويشمل البرنامج عددًا من الفعاليات المصاحبة كمسرح الطفل والأجنحة والأركان وسيارات الأطعمة.// انتهى //00:07ت م0187