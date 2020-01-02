مكسيكو سيتي 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسقتل 16 شخصًا على الأقل وأصيب خمسة آخرون بجروح اليوم، إثر اشتباك داخل سجن في ولاية زاكاتيكاس وسط المكسيك.وأفادت وزارة الأمن العام المكسيكية بأن السجناء خاضوا قتالا فيما بينهم استخدموا فيه مسدسات وسكاكين تم ضبطها بعد انتهاء أعمال الشغب، مضيفة أن السلطات اعتقلت سجينًا بحوزته سلاحًا ناريًا، فيما عثر على ثلاثة مسدسات أخرى وسكاكين يعتقد أنها استخدمت في الاشتباك.// انتهى //00:44ت م0188