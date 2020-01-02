زغرب 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسأكد وزير الخارجية الكرواتي غوران غرليتش رادمان اليوم أن ملف بريكست وتوسعة الاتحاد الأوروبي هما أولويتان لكرواتيا التي تولت ابتداءً من اليوم الرئاسة الدورية للتكتل.وقال إن كرواتيا أمامها الكثير من العمل ومهمة علينا القيام بها بأفضل طريقة ممكنة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، وأولها تنظيم العلاقة بين الاتحاد والمملكة المتحدة"، مضيفًا أن بلاده ستدعم ما هو واقعي وممكن في ما يتعلّق بملفات الدول المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.// انتهى //01:27ت م0190