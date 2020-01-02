رياضي / انطلاق دورة بلدية بارق الشتوية السابعة
الخميس 1441/5/7 هـ الموافق 2020/01/02 م واس
محايل 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس
تنطلق غدا دورة بلدية بارق الشتوية السابعة، وذلك بمقر ملعب البلدية بالمركز الحضاري، حيث سيلتقي في مباراة الافتتاح بطل العام الماضي فريق غرناطة من خميس مشيط بنظيره فريق الفيصل.
وفي اللقاء الثاني يلتقي اتحاد الرايات ونجوم تنومه، وفي المواجهة الثالثة أجيال المخواة والفهد وفي ختام الأمسية يلتقي أهلي الجنوب والأصيل.
وتضم الدورة (48) فريقاً من مختلف محافظات منطقة عسير، مقسمة إلى (16) مجموعة.
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