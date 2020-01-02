محايل 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واستنطلق غدا دورة بلدية بارق الشتوية السابعة، وذلك بمقر ملعب البلدية بالمركز الحضاري، حيث سيلتقي في مباراة الافتتاح بطل العام الماضي فريق غرناطة من خميس مشيط بنظيره فريق الفيصل.وفي اللقاء الثاني يلتقي اتحاد الرايات ونجوم تنومه، وفي المواجهة الثالثة أجيال المخواة والفهد وفي ختام الأمسية يلتقي أهلي الجنوب والأصيل.وتضم الدورة (48) فريقاً من مختلف محافظات منطقة عسير، مقسمة إلى (16) مجموعة.// انتهى //01:54ت م0192