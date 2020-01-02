محايل 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسانطلقت فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي " شتانا غير" اليوم، بمحاضرة دينية بعنوان " التوحيد والأمن " ألقاها مدير الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري في جامع المستشفى، بحضور المحافظ رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية سعيد بن علي بن دلبوح، ومديري الإدارات الحكومية.وأكد بن دلبوح أن اللجان المنظمة للمهرجان حرصت على التنوع في تقديم البرامج والفعاليات لتشمل على مشاركات دينية واجتماعية وثقافية وصحية ونسائية ورياضية ومهرجان للتسوق.// انتهى //01:54ت م0193