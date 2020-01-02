فيينا 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسوقع حزبا الشعب والخضر النمساويين، اليوم، اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد في ختام آخر جولة من المفاوضات الحكومية الرسمية التي بدأت قبل نحو ثلاثة أشهر.واتفق الحزبان في ختام الجولة على مضامين البرنامج الحكومي التي سيعرضها رئيسا الحزبين في مؤتمر صحفي، غدًا الخميس، إضافة إلى قائمة الأسماء النهائية المرشحة لتولي حقائب وزارية من كلا الحزبين.// انتهى //02:34ت م0194