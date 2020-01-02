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الخميس 1441/5/7 هـ الموافق 2020/01/02 م واس
الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على والدة وكيل إمارة الرياض
أمير الرياض يلتقي مدير الشرطة ومدير دوريات الأمن بالمنطقة
الفيصل يستعرض متطلبات ومقترحات رؤساء أندية الدرجة الأولى
عبدالعزيز الفيصل ينال جائزة الإنجاز العربي للثقافة الرياضية 2019
وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة
الدفاع المدني يدعو إلى الأخذ بأسباب السلامة أثناء الإجازة
صحة المدينة: انقطاع الماء عن مستشفى الملك فهد «إجراء احترازي»
تكليف السقاف رئيسًا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
«جسر الملك فهد»: 60 ألف مسافر عبروا بإتجاه البحرين ليلة رأس السنة
وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدرس احتياجات عدن وما جاورها
إذاعة فرنسية: تركيا نقلت مقاتلين مرتزقة إلى ليبيا عبر 4 طائرات
مقتل 16 شخصاً وإصابة 5 إثر أعمال شغب داخل سجن بالمكسيك
واشنطن: جلب «إرهابيين» لمهاجمة سفارتنا ببغداد ليست تصرفات دولة طبيعية
السفارة الأميركية في بغداد تعلق جميع أعمالها
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