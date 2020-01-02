الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على والدة وكيل إمارة الرياضأمير الرياض يلتقي مدير الشرطة ومدير دوريات الأمن بالمنطقةالفيصل يستعرض متطلبات ومقترحات رؤساء أندية الدرجة الأولىعبدالعزيز الفيصل ينال جائزة الإنجاز العربي للثقافة الرياضية 2019وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكةالدفاع المدني يدعو إلى الأخذ بأسباب السلامة أثناء الإجازةصحة المدينة: انقطاع الماء عن مستشفى الملك فهد «إجراء احترازي»تكليف السقاف رئيسًا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن«جسر الملك فهد»: 60 ألف مسافر عبروا بإتجاه البحرين ليلة رأس السنةوفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدرس احتياجات عدن وما جاورهاإذاعة فرنسية: تركيا نقلت مقاتلين مرتزقة إلى ليبيا عبر 4 طائراتمقتل 16 شخصاً وإصابة 5 إثر أعمال شغب داخل سجن بالمكسيكواشنطن: جلب «إرهابيين» لمهاجمة سفارتنا ببغداد ليست تصرفات دولة طبيعيةالسفارة الأميركية في بغداد تعلق جميع أعمالها// يتبع //07:24ت م0004