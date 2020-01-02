وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( البوابة الأولى ) : تتنافس المطارات في كسب رضا المسافرين وراحتهم، ولذلك تقام سنوياً العديد من المسابقات والجوائز التي تتنافس عليها المطارات العالمية كونها البوابة الأولى للبلد، وذلك من خلال ترشيحات المسافرين واستطلاعات الرأي، وتحرص خلالها المطارات على نيل رضا المسافر، منذ وصوله، حتى دخوله للطائرة، وإبراز التطورات الخدمية التي تشهدها، والتجربة العصرية التي يعيشها المسافرون عبرها، وتقديم الابتكارات الخدمية، وترسيخ مكانتها في كونها وجهة مفضلة وجاذبة للمسافرين حول العالم.وأضافت : اعتبارا من أمس، بدأت هيئة الطيران المدني تحصيل مبلغ قيمته عشرة ريالات، بمطارات المملكة على كل مسافر مغادر أو قادم، على الرحلات الداخلية تمثل قيمة أجور استخدام مرافق المطارات، نظير استخدام المسافرين لها، وقالت الهيئة «إن الرسوم تستخدم لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها».وأعتبرت أن المطارات واجهة حضارية للدول، تعكس تقدمها ورقيها، ومع النمو المتزايد في أعداد المسافرين، تتنافس الدول على تصميم مطارات عصرية مكتملة الخدمات تتمتع بتصميمات مبتكرة وتقدم الخدمات التكنولوجية المتطورة، وتستوعب النمو المتوقع في أعداد المسافرين وتقلص مشاهد الازدحام، والمطارات واجهات استثمارية مؤهلة لأن تكون أحد الروافد الاقتصادية والاستثمارية للاقتصاد السعودي، وأهم محركات الاقتصاد الوطني الحيوية ومستهدفات تنويع مصادر الدخل من القطاع السياحي، إضافة إلى ذلك ما حققه قطاع الطيران المدني في المملكة خلال السنوات الأخيرة من قفزات متلاحقة، وإسهامه بنحو 4.6 % من إجمالي الناتج الوطني.وأشارت الى أن تجربة المطار وخدماته المتاحة تشكل الجزء الممتع من رحلة أي مسافر، والعكس صحيح، وشعور المسافرين بعدم الرضا عن أي خدمة في المطار الذي يقصدونه تنعكس سلبا على خياراتهم المستقبلية في استخدام المطار مرة أخرى، والهيئة العامة للطيران المدني، تعلن إحصائية شهرية لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في المطارات الرئيسية بالمملكة، والملاحظ أن نسبة الرضا حسب آخر شهر تم إعلانه، وهو نوفمبر الماضي، وشارك فيه 700 ألف مسافر، بلغت 75 %، وهي نسبة لا ترتقي إلى مستوى الطموحات والإمكانات المقدمة، وتدفع إلى مطالبة الهيئة بالعمل على تحسين جودة الخدمات بعد فرض هذه الرسوم الجديدة، وتحقيق أعلى الدرجات الممكنة بمستوى متقدم ومنافس، وتسريع وتسهيل إجراءات السفر والاستفادة من تجارب المطارات العالمية لضمان كسب رضا المسافر بمستويات متصاعدة.// يتبع //07:25ت م0005