واشنطن 30 شعبان 1435هـ الموافق 28 يونيو 2014 م واستراجع النمو الاقتصادي في سنغافورة في الربع الأخير من عام 2019 بسبب تأثر القطاعات التي تعتمد على التجارة بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر0% سنويا في الثلاثة أشهر حتى ديسمبر، مقارنة بالربع الثالث، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.وسجل النمو لعام 2019 في مجمله 8ر0%، وهي أبطأ وتيرة منذ عقد.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8ر0 في الربع الأخير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.// انتهى //07:26ت م0008