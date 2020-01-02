اقتصادي / تباطؤ النمو الاقتصادي بسنغافورة في الربع الأخير
الخميس 1441/5/7 هـ الموافق 2020/01/02 م واس
واشنطن 30 شعبان 1435هـ الموافق 28 يونيو 2014 م واس
تراجع النمو الاقتصادي في سنغافورة في الربع الأخير من عام 2019 بسبب تأثر القطاعات التي تعتمد على التجارة بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر0% سنويا في الثلاثة أشهر حتى ديسمبر، مقارنة بالربع الثالث، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وسجل النمو لعام 2019 في مجمله 8ر0%، وهي أبطأ وتيرة منذ عقد.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8ر0 في الربع الأخير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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