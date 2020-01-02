إسلام آباد 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تبادل باكستان والهند مع بداية العام الجديد قوائم المنشآت والمواقع النووية لتجنب الحوادث العرضية في هذا الميدان ولحمايتها من أي هجوم أثناء أي حرب يمكن أن تندلع بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا.وأخبرت عن زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم لباكستان لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واهتمت بموافقة الحكومة الباكستانية أمس على تعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 1952م، في خطوة تهدف إلى التمديد في خدمة رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه.وتطرقت إلى تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي جدد عزمه على اتخاذ خطوات في عام 2020 من شأنها تحويل باكستان إلى دولة رفاهية حقيقية.وأشارت إلى عزم باكستان والصين على عقد تدريبات عسكرية مشتركة خلال يناير الجاري في بحر العرب.اقتصادياً أخبرت عن توقعات باكستان بارتفاع صادرتها مع بدء المرحلة الثانية لاتفاقية التجارة الحرة مع الصين.أفغانياً تناقلت أنباء مقتل ثمانية من رجال الشرطة الأفغانية بهجوم نفذته حركة طالبان في إقليم بلخ شمال أفغانستان.وتابعت في الشأن الإقليمي استمرار الاحتجاجات في الهند ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل.// انتهى //07:36ت م0009