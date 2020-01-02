طرابلس 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تأكيد الأمم المتحدة طلبها 115 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة ليبيا في هذا العام بهدف تقديم المساعدة لنحو 342 ألف شخص مع تصاعد العنف ونزوح المزيد من المدنيين من ديارهم.وتطرقت إلى ترحيب المجلس الرئاسي بموقف جامعة الدول العربية المنحاز إلى الشرعية ودعمها التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات كونه المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، ورفض التدخل الأجنبي والتزامها بوحدة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية.ونقلت صحف الخميس تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد التي أكد فيها وقوفه إلى جانب حكومة وشعب ليبيا ودعا الأطراف الفاعلة إلى العمل نحو الحوار السياسي الليبي الليبي بعيدًا عن إراقة الماء.// انتهى //08:27ت م0013