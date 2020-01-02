جدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسدشنت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة أمس، الوثيقة الشاملة في إطار دعم عمل الجمعية المؤسسي, بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن نفيع المطرفي وعدد من مديري الجمعيات الخيرية بالمنطقة.ونوه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي بهذا الإنجاز الغير مستغرب على جمعية زمزم، التي دائماً ما تسارع بتحقيق العديد من الإنجازات التي تضيف لها وللعمل الخيري المؤسسية والاحترافية العالية.يُذكر أن الوثيقة الشاملة تحقق آثاراً عديدة منها توفير مرجعية موثوقة لأنظمة ولوائح الجمعية المختلفة وتوضيح قواعد العمل الأساسية للجمعية، وتوحيد شكل أدلة الإدارات وفق نموذج موحد إضافة إلى جمع شتات تلك الأدلة، إلى جانب وضع منهجية واضحة لتحديث البيانات، وتسهيل البحث عن المعلومة.// انتهى //09:10ت م0016