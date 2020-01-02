جدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأنهت الكلية التقنية بمحافظة جدة، مع اختتام نصف العام التدريبي الحالي حزمة من فعاليات نزاهة، التي استهدفت أكثر من 7200 متدرباً لحماية وغرس قيم النزاهة لدى المتدربين وممارستها وتعزيز أدوار محاربة الفساد.وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي أن تنفيذ هذه الفعاليات تُعنى بالتعريف بنزاهة والتوعية بأهميتها، والتفاعل مع اليوم العالمي للفساد، عبر عقد المحاضرات عن الواجبات الوطنية للنزاهة، وإقامة عدد من ورش العمل لتعزيز معاني الشفافية وقيم النزاهة، لافتاً إلى أن الكلية ستواصل تنفيذ فعاليات نزاهة على مدار هذا العام التدريبي.وأشار إلى أنه تم خلال هذه الفعاليات تنظيم مسابقة لجميع منسوبي الكلية من مدربين وإداريين ومتدربين لتوسيع إطار التعريف بدور وأهمية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية عن تنمية الرقابة الذاتية، وندوة عن قيم النزاهة، إضافة لإقامة مناشط لنشر ثقافة المحافظة على الممتلكات، وإبراز دور الكلية في تحصين أبنائها ضد الفساد.وأكد أهمية البرنامج بشكل عام في تكريس المنظومة الوطنية والأخلاقية المتماسكة للمتدربين، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وإدراك خطورة الفساد، والعمل على محاربته، وأهميته في التنمية المستدامة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، مشيراً الى أن الكلية لن تأل جهدًا في تعزيز كافة القيم، والمثل، والمبادئ لدى المتدربين وحثهم على المساهمة في تنمية الوطن ومنجزاته والمحافظة على مقدراته ومن ثم مواصلة الجهود نحو الاستمرار في تثقيف المتدربين كممارسة ورؤية أخلاقية في هذا الاتجاه.// انتهى //09:20ت م0017