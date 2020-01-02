الباحة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأكد معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن البحث العلمي بالجامعة أحد محاورها الرئيسة، ويمثل أولوية إستراتيجية لها،مشدداً على أن تكون هوية البحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة، وهوية المنطقة ورؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال ورشة عمل "خطة الجامعة وهويتها البحثية " التي نظمتها أمس, وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في عمادة البحث العلمي, بحضور وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء ووكيلات الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس, وذلك على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور غانم محمد الغامدي أن البحث العلمي يحدد مستوى انخراط الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن الوطني، مستعرضاً منهجية إعداد الخطة البحثية وما تم عمله في خطة الجامعة وهويتها البحثية.عقب ذلك استعرض عميد البحث العلمي الدكتور نايف بن علي الدوسري المسودة الأولى لخطة الجامعة وهويتها البحثية والمرفوعة لوكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم، وفق رؤية المملكة 2030م، وخطة الجامعة الاستراتيجية.// انتهى //11:03ت م0037