الأحساء 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واستواصل أمانة الأحساء حالياً تنفيذ أعمال 14 حديقة وساحة بلدية بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع بقيمة 85 مليون ريال على مستوى الحاضرة كأحد مستهدفات مبادرة مشاريع أنسنة المدن التي تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.وتشمل هذه المشاريع إنشاء النوافير المائية و زراعة الأشجار و المسطحات الخضراء و إنشاء دورات مياه عامة، بالإضافة الى مشروعين آخرين هما "حفر آبار و خزانات ري للمزروعات، وإعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة و ربطها بنظام "سكادا " شبكة ري أتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة ".وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم خلال جولته على مشاريع الحدائق، أن مشاريع و خطط الأمانة القائمة و المستقبلية من شأنها ان تُسهم في تعزيز أولوياتها ومبادراتها الإستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية و الخدمية في إرجاء الحاضرة، تمشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات عبر خطوات إستراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.// انتهى //11:04ت م0038