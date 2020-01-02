القاهرة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واستعقد المنظمة الكشفية العربية غداً الاجتماع الأول لرؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية في تشكيلها الجديد ، وذلك بمقر المركز الكشفي العربي الدولي في العاصمة المصرية القاهرة .ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها آلية العمل ، واعتماد الأهداف المقررة، وعرض ملامح خطة العمل لكل لجنة .يذكر أن اللجان الفرعية هي : التخطيط والاستراتيجية ، وتنمية القيادات، والبرامج والمراحل، وتنمية العضوية، وتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية، والاعلام والاتصال، والمالية وتنمية الموارد، وتقنية المعلومات، والقلادة والأوسمة الرفيعة، والقانونية ( الدساتير).وتسهم اللجان بالعمل على دعم الإقليم الكشفي العربي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإقليم في إطار الإستراتيجية العالمية عن طريق العمل على برامج ومشروعات محددة من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإقليم في إطار الرؤية المحددة للمكتب العالمي .// انتهى //11:08ت م0039