بغداد 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بحادثة الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد, مبرزةً تداعيات الخطيرة من احتمال تكرار سيناريو الهجومين اللذين تعرضت لهما سفارتيها في طهران عام 1979 وبنغازي الليبية عام 2012.ونوهت بقرار السفارة الأمريكية تعليق جميع العمليات القنصلية الخاصة بها حتى إشعار آخر على خلفية الحادثة, مشيرةً إلى انسحاب عناصر الميليشيا المسلحة المنتمية إلى "الحشد الشعبي" من أمام السفارة بعد يوم واحد من الهجوم عليها.وتحدثت صحف الخميس عن تأكيد واشنطن دعمها للمحتجين السلميين في العراق "في إشارة تستهدف منع الخلط بين المحتجين السلميين في ساحات الاحتجاجات بوسط وجنوب العراق, وبين متظاهري الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي هاجمت السفارة الأمريكية أمس الأول".وتناولت بيان الخارجية الأمريكية لاحقًا الذي حذرت فيه رعاياها من السفر إلى العراق بسبب مخاطر الإرهاب وعمليات الخطف والنزاع المسلح.// انتهى //11:09ت م0040