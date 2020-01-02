الباحة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسدشن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة‬ شايق بن محمد الغامدي أمس, جمعية رغدان للتنمية والخدمات الاجتماعية, بحضور ‬عدد من القيادات في الفرع.وأعرب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية سعيد بن أحمد آل طاوي‬ عن شكره وتقديره لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لاهتمامهم بالجمعية ومتابعة خطوات تأسيسها والمشاركة في تدشينها, داعيًا جميع أهالي ‫رغدان‬ للعمل التفاعلي للنهوض بالجمعية وتقديم كل مفيد لتطويرها وإظهارها بالمظهر الذي يليق بالباحة.‏وأكد ‫آل طاوي‬ إلى أهمية العمل المؤسسي المبني على التخطيط المدروس بالاعتماد على التخصص لتحقيق الاستدامة والاستفادة من الطاقات الشابة القادرة والمتخصصة لإثراء عمل الجمعية وتكريس العمل الخيري بالمفهوم الصحيح بما يسهم في انتماء الفرد إلى مجتمعة.// انتهى //11:11ت م0041