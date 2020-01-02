واغادوغو 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واسجدد الرئيس البوركيني روش مارك كابوري عزم بلاده في الانتصار على الإرهاب الذي عده العدو الرئيس للبلاد.وقال في كلمة ألقاها بمناسبة السنة الإدارية الجديدة الليلة الماضية: إن انتصار الشعب البوركيني على الإرهاب أمر مؤكد لا فقط على الصعيد العسكري إنما أيضًا على الصعيد التنموي.وأثنى الرئيس البوركيني على التعاون الإقليمي لبلاده خصوصًا في إطار بلدان الساحل الصحراوي الخمس، لا سيما على صعيد مكافحة آفة الإرهاب.وعبر عن التزامه بتهيئة الأجواء لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة، مشيرًا إلى أن بلاده مقبلة على خمسية تنموية مهمة.// انتهى //11:16ت م0044