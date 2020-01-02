نجران 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسدشن محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف أمس، انطلاق مهرجان الرياضة والمرح لأندية الأحياء بتعليم شرورة للبنين والبنات، بحضور مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا، والفريق التنفيذي للمهرجان وذلك بمقر المحافظة.وأوضح عقالا أن الفعاليات ستكون بحديقة الملك عبدالعزيز وتستمر لمدة أربعة أيام، بعد ذلك تستكمل البرامج لمدة شهر بأندية الحي للبنين والبنات من بداية الأسبوع المقبل.ويشتمل المهرجان العديد من البرامج الترفيهية والتدريبية ومن أبرز البرامج التدريبية المقدمة للبنين والبنات دورة البرمجة والأمن السيبراني وصيانة الجوال والكاراتيه, بالإضافة لدورات المهارات الحياتية، إلى جانب المسابقات والمسرح الثقافي والفنون الشعبية ومسرح المواهب وأركان الأسر المنتجة والمرسم الحر والألعاب الشعبية والترفيهية وركن الطفل.// انتهى //11:19ت م0046