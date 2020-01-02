باماكو 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واسأثنى الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا على النتائج الاقتصادية في بلاده، مشيرًا إلى تحقيق نسبة نمو بـ 5 % رغم الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد.وقال في كلمة بمناسبة السنة الإدارية الجديدة: إن بلاده من أقل بلدان غرب إفريقيا دينًا، موضحًا أن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج تسهيلات موسع لفائدة بلاده بنحو 192 مليون دولار، حيث حظيت الزراعة بنحو 15 % من موازنة الدولة، ليصل محصول القطن نحو 729 ألف بزيادة 65 ٪ عن السنة السابقة.وتطرق الرئيس كيتا على الصعيد السياسي، إلى النتائج المحققة على صعيد الحوار الوطني الشامل الذي اختتم قبل أسبوع الذي أكد على السلم والأمن في مالي.وأعرب الرئيس المالي عن أسفه للأحداث الأمنية في بلاده بينها الأعمال الإرهابية المتكررة.// انتهى //11:20ت م0047