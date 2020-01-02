مكة المكرمة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسفي أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والخشوع أدت جموع المصلين صباح اليوم صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام تأسياً بسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - عند تأخر نزول المطر .واكتظ البيت العتيق بالمصلين والقادمين من الزوار والمعتمرين لأداء مناسك العمرة من داخل المملكة وخارجها ،حيث امتلأت أروقة وادوار وسطوح وساحات المسجد الحرام بهم رافعين اكف الضراعة للمولى عز وجل أن يغيث البلاد و العباد وأن يديم على هذه المملكة وسائر بلاد المسلمين أمنها واستقرارها .ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مختلف السبل لراحة المصلين ومنها توزيع السماعات الخاصة بترجمة الخطبة إلى عدة لغات بهدف تعميم الفائدة على المصلين .// انتهى //11:27ت م0049