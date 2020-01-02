الباحة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري أمس, طريق الفن بمحافظة المخواة, بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط, ومحافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني, ورئيس الغرفة التجاري بالمخواة ماشي بن محمد خربطي.واستمع السياري إلى شرح من رئيس الفنون التشكيلية بمحافظة المخواة عبدالرحمن بن صالح العيدان بالشرح عن طريق الفن المتضمن جدارية تعكس تراث المنطقة, والزخارف بصورة رمزية وتأثيرية شارك فيها أكثر من 25 تشكيلياً, بالإضافة إلى المعارض الفنية المتنوعة من المدارس, وأكثر من 200 لوحة تشكيلية, ومعرض التعليم بين الماضي والحاضر, تضمن صورًا ومشهدًا تمثيليًا, ومعرضًا لتراث المنطقة, وركنًا لرسم الأطفال.// انتهى //11:30ت م0050