الرباط 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم حالة الترقب التي تسود الشارع التونسي في انتظار إعلان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عن تركيبة حكومته في وقت لاحق، بعد عرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيد.وتناقلت صحف الخميس تأكيد جامعة الدول العربية رفضها الصريح لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، ودعمها لاتفاق الصخيرات الذي يرسخ وحدة ليبيا وسلامة ترابها الوطني.وتطرقت إلى حالة التوتر المتصاعد في العراق، مشيرةً إلى حادثة الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد, مبرزةً اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لايران بالوقوف وراء الهجوم الذي قام به آلاف المتظاهرين.وعرجت صحف المغرب على قضية رجل الأعمال اللبناني كاولوس غصن الذي عاد إلى بيروت بعد فراره من اليابان حيث كان يتابع في قضية تجاوزات مالية.// انتهى //13:06ت م0068