ياوندي 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واسبدأت عملية إعادة نحو 700 من اللاجئين الكاميرونيين الموجودين في نيجيريا إلى بلادهم.وأفاد وزير الإدارة الإقليمية الكاميروني بول أتانجا نجي أن الدفعة الأولى من اللاجئين الكاميرونيين قد وصلت أمس الأول وعددهم 87 انفصاليون سابقون، من بينهم قائدان رئيسيان كانا قد قاما بتسليم أسلحتهما.ووفقًا للأمم المتحدة، فإنه حتى شهر يوليو 2019 سعى قرابة 40 ألف كاميروني لطلب اللجوء في نيجيريا في أعقاب الاشتباكات التي دارت بين الانفصاليين والقوات الحكومية في المنطقتين.// انتهى //13:21ت م0073