رأس تنورة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واستواصل بلدية محافظة رأس تنورة جولاتها التفتيشية الميدانية التي تستهدف المنشآت الغذائية في المحافظة، حيث نفذت 181 جولة شملت 812 محلاً اسفرت عن احتساب 261 مخالفة تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات وعدم الالتزام بالزي الرسمي وعدم تشغيل مصائد الحشرات، إضافة إلى مصادرة 87 كيلو من المواد الغذائية المخالفة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو سيئة التخزين.وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن البلدية تعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والحرص على التأكد من سلامة الأغذية وطريقة حفظها وتخزينها وضمان حصول جميع العمالة على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية ومدى التزام المنشأة بتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة، الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر منصة بلاغاتي 940 أو عبر حساب البلدية على مواقع " تويتر" للتواصل الاجتماعي.// انتهى //13:22ت م0074