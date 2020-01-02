أبوجا 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واسألقت السلطات النيجيرية القبض على 43 شخصًا في عمليات أمنية ضد الميليشيات المسلحة بمحافظة "إينوجو" جنوب البلاد.وأفاد مدير الأمن بالمحافظة أحمد عبدالرحمن في تصريح أن قوات الأمن النيجيرية نفذت عمليات أمنية ضد الميليشيات المسلحة بمختلف مناطق المحافظة أسفرت القبض على 43 شخصًا من تلك الميليشات ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة.// انتهى //13:22ت م0075