عنيزة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسكرم مدير التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي في مقر إدارة التعليم أمس، الطلاب والطالبات الموهوبين في مدارس التعليم بالمحافظة، بحضور الشريك المجتمعي لبرامج رعاية الموهوبين والموهوبات فهد بن عبد العزيز العوهلي، وعدد من قيادات التعليم.وأعرب الحربي عن فخره بالموهوبين من الطلاب والطالبات، وحثهم على الاستفادة من كل ما يقدم من برامج تعليمية وتدريبية تهدف إثراء معرفتهم ومداركهم.من جهته استعرض رئيس قسم رعاية الموهوبين عادل المهنا، في بداية حفل التكريم إنجازات الطلبة الموهوبين في مدارس المحافظة والجوائز التي حصلوا عليها، التي شملت عدداً من المشاركات المختلفة على المستوى الوطني والدولي.من جانبها أوضحت رئيسة قسم رعاية الموهوبات أمينة الحميداني أن دور التعليم في رعاية الموهوب والموهوبة وتحسين برامج التطوير الطلابية من خلال محاكاة البرامج الدولية والمشاركة فيها.// انتهى //13:33ت م0078