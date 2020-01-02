نجامينا 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واسشدد الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو على الحاجة الملحة لتعبئة أقوى للمجتمع الدولي في الحرب على آفة الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء.وأضاف الرئيس إتنو في كلمة له للشعب التشادي بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2020، أن السلام في المنطقة يتعرض للتهديد اليومي للإرهاب المتعدد الجنسيات الذي يواصل توسيع نطاق عمله، كما يتضح من المجازر المتعددة التي ارتكبت في بلدان الساحل والصحراء.وأكد أنه لا يمكن هزيمة الإرهاب إلا بشرط مزدوج حيث يجب أن يتم تنفيذ العمليات العسكرية واسعة النطاق في جميع الاتجاهات، وأن يتم إجراء استثمارات ضخمة في المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي من أجل تجفيف منابع الإرهاب.// انتهى //13:37ت م0079