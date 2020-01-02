الدمام 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسسلمت المديرية العامة للجوازات المنطقة الشرقية مهام مكتب استقبال العاملات المنزليات بجوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لمباشرة مهمتهم.وأوضح مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم بن محمد السويلمي، أن مديرية جوازات المنطقة قامت بتسليم مهام مكتب استقبال العاملات المنزليات بجوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لمباشرة مهمتهم؛ إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مهمة استقبال وإيواء العاملات القادمات من المنافذ الدولية.وكانت الوزارة أقرت مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات بموجب القرار ذي الرقم 172489 بتاريخ 14/ 09/ 1440 هـ ، الموافق 19/ 05/ 2019م، وذلك للعاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة بالمملكة بنظام الخروج والعودة؛ وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن وتسهيلاً على المواطنين.وتضمنت التعديلات تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، التي ستتولى بدورها استقبال العاملة وتسليمهلصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفَين، وأما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل.وبيّنت الوزارة في حينه أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً.// انتهى //13:44ت م0082