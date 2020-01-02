مكة المكرمة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة أمس، مدير عام هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في جمهورية لبنان، إبراهيم هاشم العيتاني، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية لبنان بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ومدير عام هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في جمهورية لبنان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من لبنان وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه قدم مدير عام هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في جمهورية لبنان، إبراهيم هاشم العيتاني شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولوزارة الحج والعمرة وجميع العاملين في منظومة الحج في المملكة على ما يبذلونه من جهود وعمل كبير لتيسير أداء مناسك الحج للمسلمين من جميع أنحاء العالم.// انتهى //14:55ت م0106