الدمام 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واستفقد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أمس الأول، مشروع إنشاء طريق شمال الناصرة والممتد من دوار كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع "الجبيل، الدمام" على امتداد نحو أربعة كيلو متر وبعرض 40 مترًا.وأوضح المهندس الحسيني، أن العمل في هذا المشروع يأتي بعد أشهر قليلة من بدأ العمل في طريق شرياني آخر وهو طريق سلمان الفارسي الذي يربط القطيف بطريق الظهران الجبيل السريع على امتداد دوار كورنيش القطيف "جنوب المجيدية، عنك، أم الحمام، الجش"، واستمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة في عدد من المواقع والشوارع بمحافظة القطيف وفق جهود البلدية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق معايير ومواصفات إنشاء بنية تحتية عالية الجودة.وأضاف أنه سيتم العمل في طريق الرياض الذي يبدأ من بلدة سنابس في جزيرة تاروت وربطه بطريق الظهران الجبيل السريع، لتكتمل بذلك الطرق الشريانية الثلاثة التي تسهل الحركة المرورية في المحافظة، كما اعتمدت البلدية مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب مع ازدياد النمو السكاني في المحافظة، مؤكداً سعي البلدية من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، وصيانة كامل شوارع مدينة القطيف وتوابعها .وأشار المهندس الحسيني، إلى أنه تتم دراسة وتنفيذ جميع احتياجات المحافظة بشكل كامل، بما يحقق النهضة العمرانية الشاملة وتطوير البنى التحتية وفك الاختناقات المرورية وتقوم بإعداد دراسة عمرانية للمحافظة لتوسعة الطرق كتطوير تقاطعات الشوارع الرئيسية، وفتح طرق شريانية جديدة تربط مدن وقرى المحافظة، وربط الطرق المحورية بالخطوط السريعة، وتحسين وتطوير مداخل المدن والقرى والشوارع الرئيسية فيها وتوفير وسائل السلامة المرورية، واستكمال مشاريع التسمية والترقيم للشوارع في أحياء المحافظة كاملة، وفك الاختناقات، وتطوير الواجهات البحرية، وتطوير وتأهيل المناطق المركزية على مستوى مدن وقرى وبلدات المحافظة.// انتهى //15:02ت م0112